消息指港府防疫措施「加辣」 周三禁中午堂食

香港爆發第三波疫情情況嚴峻，連續 5 日的單日新增確診病例已破百宗。早前曾傳出港府將實施「禁足令」以控制疫情，不過此消息已被當局一再否認。不過，有消息指港府或再次收緊防疫抗疫措施，當中包括：禁止餐廳提供午市堂食、室外強制佩戴口罩，以及限制進出街市、超市的人數。

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近日本港疫情嚴峻，坊間已經多次傳出港府或會推出「禁足令」，但有指政府內部高層認為「禁足令」、「居家令」等強硬措施，會對香港造成重大的經濟和民生影響，所以無意推行「禁足令」等強硬的防疫措施。因此，是次「加辣版」防疫措施將會從其他方面著手，包括：禁止餐廳提供午市堂食、室外強制佩戴口罩，以及限制進出街市、超市的人數。

當中行政會議成員林正財於昨日（26 日）表示，按目前的防疫抗疫措施，只要本港不會再出現超級傳播者的話，疫情可於兩至三周內受控。不過，政府如想以較快的速度將每日確診人數下降的話，推出「加辣版」防疫措施也合理。同時，他亦指如要快速壓制疫情，全面禁止食肆提供堂食將會是其中一個可行方法。

最新消息指，行會已通過禁止餐廳提供午市堂食，周三實行。

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