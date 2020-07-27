【附購買連結】HKTV Mall Level 2口罩終於可單獨直購! $65/30個現貨發售

HKTV Mall 口罩確實十分難購買，不少買家抽籤不但抽不中，即使後來放到 HKTV Mall 發售，卻只有「食骨」套裝發售(按此瀏覽報道)，惹來不少網民評擊。不過記者發售，HKTV Mall 口罩終於可以單獨以原價 $65 購買!

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今次 HKTV Mall 確實是以 $65，發售 3 盒 10 個裝的 HKTV Mall Level 2 口罩，至截稿前仍有現貨發售。不過，HKTV Mall 在發售 HKTV Mall 口罩上，仍有「古惑」。因為唯獨此口罩不提供在門市取貨，必須選擇送貨。以現時 HKTV Mall 需要購物滿 $800 才免運費，或需付 $80 運費而言，今次 HKTV Mall 仍是十分「識計數」。如果市民想買 HKTV Mall 口罩的話，仍要付出一定「代價」。

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▲ HKTV Mall Level 2口罩終於可單獨直購

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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