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【附購買連結】HKTV Mall Level 2口罩終於可單獨直購! $65/30個現貨發售

行內熱話 03:41 2020/07/27

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HKTV Mall 口罩確實十分難購買，不少買家抽籤不但抽不中，即使後來放到 HKTV Mall 發售，卻只有「食骨」套裝發售(按此瀏覽報道)，惹來不少網民評擊。不過記者發售，HKTV Mall 口罩終於可以單獨以原價 $65 購買!

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次 HKTV Mall 確實是以 $65，發售 3 盒 10 個裝的 HKTV Mall Level 2 口罩，至截稿前仍有現貨發售。不過，HKTV Mall 在發售 HKTV Mall 口罩上，仍有「古惑」。因為唯獨此口罩不提供在門市取貨，必須選擇送貨。以現時 HKTV Mall 需要購物滿 $800 才免運費，或需付 $80 運費而言，今次 HKTV Mall 仍是十分「識計數」。如果市民想買 HKTV Mall 口罩的話，仍要付出一定「代價」。

【其他內容】 【附購買連結】PFE/BFE>99%! 港產JWO 彩虹口罩 售$28/10個

HKTV Mall Level 2口罩終於可單獨直購

 >>>口罩訂購連結<<<  

【其他內容】 【迪士尼 x 中衛】每片口罩花紋都唔同!! 中衛推冰雪奇緣Frozen超夢幻藍紫漸變成人口罩

【其他內容】   Oxyair Mask HK 新推 Level 3 和三色波點印花口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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