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Hoplon/Grace Level 2 港產口罩 團體以成本優惠價發售 $85/50個起

行內熱話 02:58 2020/07/27

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 近日香港疫情嚴重，不少有心團體遂為市民提供購買平價高質口罩的機會，例如我愛天水圍就在 Facebook 表示，以成本優惠價發售口罩，希望可幫助基層家庭。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

「我愛天水圍」在 FB 表示，首先為天水圍住戶提供口罩訂購服務。主辦方將於 7 月27 日中午 12 時，
開放 Google form 登記(將於官方FB公布)，訂購口罩會按照順序，先到先得。截止登記時間為  7  月 28 日中午 12 點。但注意住戶有選區區議員，一律不接受登記。主辦方指外區街坊不用擔心，將會有所安排。

【其他內容】 【附購買連結】PFE/BFE>99%! 港產JWO 彩虹口罩 售$28/10個

口罩售價方面， Hoplon Level 2 成人口罩售 $85/50個，Grace Level 2 中童口罩售 $114/60個。

口罩共團計劃

【其他內容】 【迪士尼 x 中衛】每片口罩花紋都唔同!! 中衛推冰雪奇緣Frozen超夢幻藍紫漸變成人口罩

【其他內容】   Oxyair Mask HK 新推 Level 3 和三色波點印花口罩

訂購口罩流程

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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