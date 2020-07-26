【突發】台灣中衛口罩星河雪花等三款率先登場 ! 屈臣氏門市終於有現貨賣!

中衛口罩在疫前一直有在香港屈臣氏門市發售，但自疫情爆發後，就十分少在屈臣氏門市發售。今日中衛口罩終在屈臣氏門市有售。

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有網民在 FB 群組報料，指在沙田第一城的屈臣氏門市，有台灣中衛口罩星河雪花款、Elle 和玩色口罩發售。但今次發售的是包裝，一包只有 5 片。而且今次屈臣氏亦是以套裝發售，兩包中衛口罩售 $89 連搓手液。由於返貨十分少，現時應該已售罄。希望其他屈臣氏分店都會返貨啦!

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▲ 中衛口罩星河雪花款屈臣氏率先開賣(網民圖片)

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▲ 再有Elle特別版返貨(網民圖片)

▲ 玩色系列口罩(網民圖片)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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