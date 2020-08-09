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【附店舖資料】台製萊潔 4 色彩虹Type IIR口罩 彩豐行現貨售$119

行內熱話 14:01 2020/08/09

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台製萊潔口罩香港代理彩豐行指， 即時在香港門市開賣 4 色萊潔  Type IIR 口罩。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次店方同步發售 4 色口罩，包括:海洋藍、冰河藍、丹寧粉紅色和紫色。每單每色只限買 4盒。由於每次口罩有機會售罄，而每店銷售情況不同，建議買家先致電門市查詢。注意口罩已由 Type II升級支援 Type IIR規格，更有保護力!

會員尊享價 $119.9盒/50個 (購物即可加入成會員)

【其他內容】   韓製 Good manner KF94 高防口罩 最平$9 個

台製萊潔 4 色彩虹口罩

萊潔口罩規格

BFE≧99%
PFE≧95%
VFE≧99%
成人
一盒50個
台灣製造

口罩購買連結>>>

【其他內容】 【迪士尼 x 中衛】每片口罩花紋都唔同!! 中衛推冰雪奇緣Frozen超夢幻藍紫漸變成人口罩  

【其他內容】  台灣藥房直購直送多款台製口罩? CAIRE口罩只售$90盒/50個

彩豐行門市資料

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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