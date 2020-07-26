【附店舖資料】台製萊潔 4 色彩虹口罩 彩豐行現貨售$119

台製萊潔口罩香港代理彩豐行指，今日即時在香港門市開賣 4 色萊潔口罩。

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今次店方同步發售 4 色口罩，包括:海洋藍、冰河藍、丹寧粉紅色和大熱的薰衣紫色。每單每色只限買 2 盒，每單一共可以買 8 盒。由於限量供應，只限門市售賣。由於每次口罩有機會售罄，而每店銷售情況不同，建議買家先致電門市查詢。

-薰衣紫限量4000盒

-冰河藍限量3000盒

-丹寧粉紅限量2000盒

會員尊享價 $119.9盒/50個 (購物即可加入成會員)

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▲ 台製萊潔 4 色彩虹口罩

萊潔口罩規格

BFE≧99%

PFE≧95%

VFE≧99%

成人

一盒50個

台灣製造

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▲ 彩豐行門市資料

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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