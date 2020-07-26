日本製超立體口罩 30 個搓手液套裝 一田售$138

今日多間一田有日本製 Unicharm 超立體口罩賣，當中APM 分店中午還有現貨賣。

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今日自一田開店，多間一田分店如北角和官塘分店等皆有日本製超立體口罩盒裝發售。一田今次是以套裝發售，一盒 30 個套裝連一支大 size 的搓手液只售 $138，十分抵買。不過多間分店都是賣細碼，只適合女士和中童使用。

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▲ APM 一田售$138(網民圖片)

當中有網民在 FB 指，官塘 APM 分店至下午1 時 30 分仍有貨，想買的朋友要注意啦。如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近才去查看有否到貨，以免撲空。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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