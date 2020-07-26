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日本製超立體口罩 30 個搓手液套裝 一田售$138

行內熱話 13:48 2020/07/26

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 今日多間一田有日本製 Unicharm 超立體口罩賣，當中APM 分店中午還有現貨賣。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今日自一田開店，多間一田分店如北角和官塘分店等皆有日本製超立體口罩盒裝發售。一田今次是以套裝發售，一盒 30 個套裝連一支大 size 的搓手液只售 $138，十分抵買。不過多間分店都是賣細碼，只適合女士和中童使用。

【其他內容】 【一盒齊5色】求職網推彩虹港產口罩! PFE/BFE>99% TL Mask口罩售$88/

APM 一田售$138(網民圖片)

當中有網民在 FB 指，官塘 APM 分店至下午1 時 30 分仍有貨，想買的朋友要注意啦。如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近才去查看有否到貨，以免撲空。

【其他內容】 【迪士尼 x 中衛】每片口罩花紋都唔同!! 中衛推冰雪奇緣Frozen超夢幻藍紫漸變成人口罩  

【其他內容】 24 小時有售超方便! OK 便利店都有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣!

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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