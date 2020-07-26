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台灣藥房直購直送多款台製口罩? CAIRE口罩只售$90盒/50個

行內熱話 04:12 2020/07/26

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近來香港人愛買台灣口罩，有台灣藥房亦看中此商機，透過 FB 向香港人推介台灣口罩!

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

宏泰藥師藥局是位於台北的藥房，已經營多年，近月更在 Facebook 上更新口罩到貨情況。最近店方更提供代寄口罩到香港的服務，只要香港買家購買 10 盒口罩，店方即可代寄至香港。郵寄詳情可藉 Facebook PM 私訊向店方查詢。

店方不時更新到貨情況

【其他內容】 【一盒齊5色】求職網推彩虹港產口罩! PFE/BFE>99% TL Mask口罩售$88/盒

發售口罩方面，店方一般會每日在店方 Facebook 上更新資料，購買口罩則可向 PM 向店方訂購。宏泰藥師藥局提供多個口罩品牌選擇，包括:順易利、健康天使和 CAIRE 等，而且更有特別款式。以在香港售價頗貴，一般需要近 $180 至 $200 盒的 CAIRE 口罩而言，其售價只需 $90盒/50個。當然買家還需要預上郵寄香港的費用。

不過，買家需要注意「隔山買牛」有一定風險，建議需要平衡風險才好購買。

【其他內容】 【迪士尼 x 中衛】每片口罩花紋都唔同!! 中衛推冰雪奇緣Frozen超夢幻藍紫漸變成人口罩  

注意圖中為新台幣售價。

【其他內容】【突發】24 小時有售超方便! OK 便利店都有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣!

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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