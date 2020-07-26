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【$48盒起】杜絕炒家! masklab KF多色口罩 星期日現貨發售新安排【附發售流程】

行內熱話 00:56 2020/07/26

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 由於 masklab 的 KF 系列口罩太受歡迎，令不少人無法購得口罩，所以廠方決定採用全新的開賣安排!

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次 KF 系列口罩將轉用抽籤派籌形式開賣，抽籤登記將由7月26日星期日18:00開始，直至7月27日星期一17:59結束 (24小時）。 KF 系列口罩售價由 $48/10個起，規格資料可按此瀏覽。

masklab KF 迷彩口罩(右)

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KF系列抽籤派籌的詳情如下：

1. 廠方將設有10,000張籌，大約相當於一個月的生產量。

2. 買家須填寫姓名、電話號碼、電郵地址以及所需的產品。買家選擇的產品款式將不會影響您抽中的機會。

3. 由於後台系統限制，買家只能選擇KF系列口罩，廠方無法將您的KF訂單與您其他外科口罩訂單合併。

4. 每一個登記申請都有最多8盒的限制，買家可任意選擇不同的顏色組合。

5. 如買家曾經在過去14天內成功購買了超過2盒的KF口罩，買家的登記申請將會押後處理，這意味著，如最終登記的人數超過特定數量，買家將不會獲發籌號。

【其他內容】 【迪士尼 x 中衛】每片口罩花紋都唔同!! 中衛推冰雪奇緣Frozen超夢幻藍紫漸變成人口罩  

 

masklab KF 系列口罩發售新安排

6. 廠方於過去幾日進行了深入調查，並將許多炒家列入黑名單。被列入黑名單的帳號將無法參加這次抽籤活動。

7. 登記期結束後，電腦系統將對登記進行隨機化，在其中分發一萬張籌號，從＃10001到＃20000，這將會是買家輪候的位置。

8. 如果最終的登記數量超過10,000位，今次未被分配的買家於下一輪的活動中會享有優先購買權。

9. 註冊結束後的12個小時內，買家將會透過短信和電子郵件收到派籌結果。

10. 廠方會根據生產量，約每2-3天開放 1,000 個籌號購買，持籌的客人將會收到一個可以直接付款的鏈接。該鏈接必須在2周內使用，否則將失效。

11. 一旦成功付款落單，訂購的產品會同所有masklab訂單一樣，在2個工作日內出貨。

12. 廠方預期在一個月內開放所有籌號購買完畢。

口罩購買網址 <<<(廠方暫時未提供抽籤連結)

【其他內容】 【一盒齊5色】求職網推彩虹港產口罩! PFE/BFE>99% TL Mask口罩售$88/盒

masklab KF 系列口罩提供多色選擇

【其他內容】【突發】24 小時有售超方便! OK 便利店都有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣!

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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