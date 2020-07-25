Oxyair Mask HK 新推 Level 3 和三色波點印花口罩

香港口罩廠 Oxyair Mask HK 表示，旗下的口罩已通過 STC 的 Level 3 測試，所以將推出 Level 3 口罩。另亦會新推印花口罩。

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除 Level 3 口罩外，Oxyair Mask HK 最吸引的新產品是兩款印花 Level 2 口罩。廠方在此口新口罩採用水刺布料做面料，原因是其上色度好，口罩顏色可以做到鮮艷和色彩繽紛。可惜￼，水刺布的特性是吸水，所以需要再加一層防水層，但會降低口罩透氣度。￼Oxyair Mask HK 第一款印花口罩是三色波點版，提供成人和小童尺寸。另一款設計待定。

▲ Oxyair Mask HK 新的印花口罩

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▲ Oxyair Mask HK Level 3口罩

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▲ Oxyair Mask HK Level 3口罩已通過測試

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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