日本 IRIS healthcare BFE、PFE、VFE ≥ 99% 口罩 日本城售 $138/50個

日本城表示，日本熱賣品牌 IRIS healthcare 三層無紡布口罩50片裝 (成人) 於指定 69 間分店發售。

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▲ IRIS healthcare BFE、PFE、VFE ≥ 99% 口罩

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IRIS healthcare 口罩規格



尺寸:約17.5 x 9cm

使用99%過濾材質

BFE、PFE、VFE ≥ 99%

PM2.5

KAKEN測試中心檢測報告

中國製造

香港代理行貨

售價:$138/50個

指定分店發售

▲ 發售分店

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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