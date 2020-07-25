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日本 IRIS healthcare BFE、PFE、VFE ≥ 99% 口罩 日本城售 $138/50個

行內熱話 15:43 2020/07/25

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 日本城表示，日本熱賣品牌 IRIS healthcare 三層無紡布口罩50片裝 (成人) 於指定 69 間分店發售。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

IRIS healthcare BFE、PFE、VFE ≥ 99% 口罩

【其他內容】 【一盒齊5色】求職網推彩虹港產口罩! PFE/BFE>99% TL Mask口罩售$88/盒

IRIS healthcare 口罩規格

尺寸:約17.5 x 9cm
使用99%過濾材質
BFE、PFE、VFE ≥ 99% 
PM2.5
 KAKEN測試中心檢測報告
中國製造
香港代理行貨

售價:$138/50個

指定分店發售

發售分店

【其他內容】 【迪士尼 x 中衛】每片口罩花紋都唔同!! 中衛推冰雪奇緣Frozen超夢幻藍紫漸變成人口罩  

【其他內容】【突發】24 小時有售超方便! OK 便利店都有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣!

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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