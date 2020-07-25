下周香港郵局恢復部分運作 疫症嚴重地區上門派遞服務將會暫停

香港郵政今日表示，因應政府的政府公務員在家工作安排延長，香港郵政會有特別安排，方便市民和商戶寄件。

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首先，位於疫情較嚴峻的黃大仙區郵政局將會暫停服務，包括:彩虹邨郵政局、竹園郵政局、富山郵政局、樂富郵政局、牛池灣郵政局、慈雲山郵政局及黃大仙郵政局。其餘全線郵政局於星期一、三、五維持正常開門時間，但會提早於下午四時關閉；流動郵政局仍會暫停服務。於黃大仙區郵政局關閉期間投寄郵資蓋印郵件之特別安排按此。

此外，郵件派遞（包括特快專遞）服務及郵箱收信服務將隔天提供。但注意黃大仙區（包括黃大仙、樂富、天馬、慈雲山、彩虹、彩雲、鑽石山、新蒲崗、牛池灣、竹園及斧山）及過去 14 天內曾有確診個案居住過的住宅大廈，上門派遞服務將會暫停。就該些地區需上門派遞的郵件，本署會向收件人發出領件通知卡，通知領件安排。

中央郵件中心大量投寄櫃位將於星期一、三、五上午11時至下午5時提供服務。郵政信箱大堂的開放時間按此。

由於郵政局開放時間有所調整，市民如有必要前往郵政局使用櫃位服務或需等候較長的時間。因應上述的特別安排，本地及出入口郵件服務會有所延誤，就此帶來的不便，敬希市民見諒。

如有查詢，可致電香港郵政熱線 2921 2222。

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