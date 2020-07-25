【迪士尼 x 中衛】每片口罩花紋都唔同!! 中衛推冰雪奇緣Frozen超夢幻藍紫漸變成人口罩

在疫情下，口罩已經成為全球人類的生活的必需品，現時口罩就像衣服一樣，不斷推出新款，已成 Fashion 一部分。台灣中衛口罩再聯乘迪士尼，推出正版官方授權Frozen成人口罩。

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7 月中時間，中衛跟迪士尼 Tsum Tsum 系列聯乘，推出別注版口罩，強攻小朋友市場 (按此瀏覽報道)，今次卻針對愛美的女士們，推出可愛大方的冰雪奇緣Frozen成人口罩。這口罩有多個賣點，除是台製中衛出品，防護質素有保證外，最特別之處夫是廠方採用數碼打印技術，在口罩上印上冰雪奇緣的剪影圖案，而且每片口罩的圖案也不一樣，十分特別!

▲ 中衛冰雪奇緣口罩每片花紋不一樣

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現時市面口罩也採用多種顏色設計，當中紫羅蘭色最吸睛! 這款冰雪奇緣口罩不但採用大熱的紫羅蘭色，而且更是幻彩漸變設計，為市場上罕見。即使在疫情下，亦可為用戶帶來多一份生氣、夢幻色彩。

▲ 可見中衛冰雪奇緣口罩的漸變色效果

這款口罩一盒 30 個，亦是由台店 GraceGift 負責銷售，惟店方未有透露售價和發售日期。

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▲ 中衛冰雪奇緣口罩

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▲ 中衛冰雪奇緣口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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