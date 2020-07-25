masklab 周六再賣彩虹口罩 成人小童款齊開賣售$78盒起

近來每星期六日都開賣口罩的香港口罩廠 masklab ，今周六日再次發售口罩。

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masklab 所有三層外科口罩將於 7月25日星期六中午補貨。同時，廠方邋推出新的小童外科口罩，口罩尺寸為 130mm x 90mm，適合 4 至 9 歲的兒童使用。目前有三個顏色的口罩選擇，分別為：白色，紫色和粉紅色，50 個一包，非獨立包裝的形式開始，每盒 $138 起。小童外科口罩材料與成人款相同，達歐盟最高標準 EN 14683 Type IIR。所以口罩同樣是現貨發售!

▲ masklab 小童口罩

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至於 KF 系列，masklab 則安排在周日開始抽籤訂購，詳情廠方稍後公布。

masklab口罩售價

口罩成中小童(50個裝) :$138起

口罩成人 (25片獨立包裝):$78起

KF 口罩成人 (10 個):$48起

▲ masklab 小童口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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