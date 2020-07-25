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台灣新加坡偷笑中？軍民科技禁運對本港的影響

博客論壇 04:18 2020/07/25

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港區國安法 6 月 30 日人大落實通過之後，美國政府隨即宣布取消香港特殊地位，除了不再獲出口許可證豁免之外，亦禁止輸出美國國防設備到香港，並且對香港實施軍民兩用科技限制。美國國務卿蓬佩奧於美國國務院官網發表聲明，指隨中國政府於落實港區國安法，已違反於聯合國註冊的「中英聯合聲明」，對香港實施「一國一制」，美國政府已經無法分辨受管制物品是否出口到香港還是中國，所以不得不重新評估對香港政策。

【相關文章】買路由器需審批？美國限制軍民兩用科技輸港 業界：通訊業・初創影響大

今次美國的制裁的清單預計會參照由全球 33 國在 1996 年於荷蘭簽署的《瓦塞納安排》（現而增至 42 國），管制傳統武器與及軍民兩用貨品出口的條約。該協定並沒有正式列舉受管制國家，只是口頭上將伊朗、伊拉克、北韓及利比亞納入管制國家，而中國及以色列並非締約國，但仍然受到締約國向非締約國，出售限制貨品或者技術的報告審核限制。傳統武器除了大家熟悉的飛機大炮之外，現代戰爭亦依賴大量電腦科技，所以超級電腦亦可能會在管制之列。

至於軍民兩用科技，涉及層面就更為廣泛，《瓦塞納安排》清單入面包括：核子物料及設備、特別物料、物料加工程序、電子、電腦、電訊及資訊安全、感應器及雷射器、導航及航空電子、海事與及航天及推進科技等。今次美國對香港的制裁，影響深遠，例如在安排清單內包括加密技術超過 56-bit 的產品，大家日常使用的 Wi-Fi 無路由器早已支援 256-bit 加密，日後是否不能進口？iPhone 手機及 PlayStation 遊戲機是否也會有進口管制？以上全是未知之數。

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相信今次制裁對電子行業以及通訊業造成的影響最大，例如高速運算晶片及電腦，以及電訊商級別（carrier class）路由器及網絡設施，可能會有進口限制，而且制裁範圍除了硬件，連軟件、連美國技術亦可能受限制；創科企業若希望利用美國技術開發產品，亦可能受制裁措施影響。軍民科技亦應用於醫療及工業產品上，屆時可能連醫療設備以及工業用儀器，亦會遭受不同程度的影響而無法入口。

創科業界受新冠肺炎疫情影響不一，但今次制裁所帶來的衝擊不容忽視，雖然香港政府表示今次美國制裁對香港影響不大，但外地科技企業及投資者預期香港受到美國制裁，預視科技發展將會面臨重重障礙，那他們為何還要選擇在香港發展？香港的發展機會是否會白白雙手奉送給台灣或新加坡等競爭對手？

【相關文章】港區國安法實施打擊營商自由？ 創意產品批發商：做生意只講供求

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Photo：Kirill ΞΚ Voloshin@Flickr

撰文 : 方保僑（香港資訊科技商會榮譽會長）

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