  • 31°C
香港時間 : 2020727日 (一) 13:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】「加辣」禁日間堂食？工廈食肆推真空即食包外賣奇招自救

商管策略 10:38 2020/07/27

分享：

新冠肺炎肆虐，市面人跡罕至；現更有消息傳出政府有意擴大禁餐廳堂食限制，以及限制街市超市人流，餐廳惟有各出奇謀谷營業額自救。有樓上餐廳推出真空即食包，以衛生安全作為賣點提供美食，消費者只需簡單加熱便能享用餐廳級數的美味。

位於觀塘工業大廈的「慢煮屋」，在新冠肺炎疫情前經常爆滿，惟疫情反覆，政府最近更勒令食肆禁止晚市堂食，食肆隨即尋找新方法打破困局。慢煮屋東主歐梓俊說：「我們會以外賣形式發售真空即食包，主打坊間較少見的居酒屋風味，主食會有 7 款，包括雞胸、銀鱈魚、牛油鐵板帶子等，另加 4 款小食，前者價格大約港幣 68 元，後者大約 20 元，款式會慢慢增加；運費會是 50 元以內，買滿 500 元免運費。」

【相關文章】受惠禁堂食令？來貨價大升1成半豬手店堅持不加價兼開分店

雖然是即食包，但每款菜式都經過悉心烹調，例如「銀鱈魚西京燒」要先以慢煮方式煮熟再煎香，所以既滑又入味；「風乾南瓜豚肉煮」的南瓜更要在準備時風乾一天；與之相比，客人只要將已解凍的真空包後放入沸水（ 100°C 熱水）煮 1分鐘即可食用，就算未解凍亦只要加熱兩分鐘，非常方便。

【相關文章】疫市營商：口罩令收緊　商場租戶指影響不大：「都係咁差」

歐梓俊指出即食包安全、衛生、方便，符合現時市場需求，說：「平時食物工場將煮好的食物供貨到餐廳時亦會採用真空包裝，我們便將這種模式變細，成為了外送的家庭式外賣。沒有味精、添加劑，非常健康，放在雪櫃可以保存 3 天，若果將即食包浸在水中，水施加壓力，即食包會較難變壞，大約可以保存到 5 天。但緊記它不能夠放雪格，因為急凍會破壞食物味道。」

【相關文章】慢煮解決難請廚師難題 工廈餐廳效率改善出品更佳

簡單加熱便可以吃到「風乾南瓜豚肉煮」。

即食餸包可經 WhatsApp 預訂，並到舖面自取。除了全港送貨的家庭版外，觀塘區的市民亦可嘗試普通版的即食包外賣，歐梓俊說：「我們為此設計了新款的包裝盒，確保它透過外賣員工送餐後食物仍然乾淨美觀，到時只要浸一會熱水，便可以吃到美食或者加餸。」

【相關文章】【疫市營商】深夜起暫停堂食　火鍋店・串燒店增外賣午市服務補收入

左為外賣包裝，右為即食包的保存方法，泡在水放雪櫃即可保存 5 日。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

撰文 : 陳文政

相關文章

【香港疫情】 口罩令加辣・全日禁堂食　中小企商會：已慘淡經營勿倉卒決定
2020/07/22
【香港疫情】 口罩令加辣・全日禁堂食　中小企商會：已慘淡經營勿倉卒決定
【疫市營商】稻香全線分店暫停營業　停晚市結業食肆陸續有來？
2020/07/24
【疫市營商】稻香全線分店暫停營業　停晚市結業食肆陸續有來？
疫情 美食 觀塘區 Facebook 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【WFH到外國】遠距工作新選擇？大西洋島國推專才短期居留計劃振興經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹