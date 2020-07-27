【疫市營商】「加辣」禁日間堂食？工廈食肆推真空即食包外賣奇招自救

新冠肺炎肆虐，市面人跡罕至；現更有消息傳出政府有意擴大禁餐廳堂食限制，以及限制街市超市人流，餐廳惟有各出奇謀谷營業額自救。有樓上餐廳推出真空即食包，以衛生安全作為賣點提供美食，消費者只需簡單加熱便能享用餐廳級數的美味。

位於觀塘工業大廈的「慢煮屋」，在新冠肺炎疫情前經常爆滿，惟疫情反覆，政府最近更勒令食肆禁止晚市堂食，食肆隨即尋找新方法打破困局。慢煮屋東主歐梓俊說：「我們會以外賣形式發售真空即食包，主打坊間較少見的居酒屋風味，主食會有 7 款，包括雞胸、銀鱈魚、牛油鐵板帶子等，另加 4 款小食，前者價格大約港幣 68 元，後者大約 20 元，款式會慢慢增加；運費會是 50 元以內，買滿 500 元免運費。」

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雖然是即食包，但每款菜式都經過悉心烹調，例如「銀鱈魚西京燒」要先以慢煮方式煮熟再煎香，所以既滑又入味；「風乾南瓜豚肉煮」的南瓜更要在準備時風乾一天；與之相比，客人只要將已解凍的真空包後放入沸水（ 100°C 熱水）煮 1分鐘即可食用，就算未解凍亦只要加熱兩分鐘，非常方便。

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歐梓俊指出即食包安全、衛生、方便，符合現時市場需求，說：「平時食物工場將煮好的食物供貨到餐廳時亦會採用真空包裝，我們便將這種模式變細，成為了外送的家庭式外賣。沒有味精、添加劑，非常健康，放在雪櫃可以保存 3 天，若果將即食包浸在水中，水施加壓力，即食包會較難變壞，大約可以保存到 5 天。但緊記它不能夠放雪格，因為急凍會破壞食物味道。」

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▲ 簡單加熱便可以吃到「風乾南瓜豚肉煮」。

即食餸包可經 WhatsApp 預訂，並到舖面自取。除了全港送貨的家庭版外，觀塘區的市民亦可嘗試普通版的即食包外賣，歐梓俊說：「我們為此設計了新款的包裝盒，確保它透過外賣員工送餐後食物仍然乾淨美觀，到時只要浸一會熱水，便可以吃到美食或者加餸。」

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▲ 左為外賣包裝，右為即食包的保存方法，泡在水放雪櫃即可保存 5 日。

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