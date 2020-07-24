唔駛食炒價! 藍鷹牌香港代理預告 藍鷹牌4層活性碳口罩即將開賣

不少人都想購買台灣藍鷹牌口罩，但佢來貨不穩定，令市面時常出現炒價情況。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

藍鷹牌香港代理在 FB 表示，即將發售藍鷹牌平面 4 層活性碳口罩。代理表示，此口罩等了 6 個月才有消息到貨，並將於 8 月到港。今次口罩會有 2 款包裝 : 分別為 NP-12 (5片一包) 和 NP-12K(獨立包裝), 同樣為一盒 50 片。但代理暫沒有透露訂購方法及售價。

【其他內容】 屈臣氏 Level 3 口罩再有貨到! 多間屈臣氏分店開賣

▲ 藍鷹牌4層活性碳口罩

【其他內容】【突發】24 小時有售超方便! OK 便利店都有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣!

【其他內容】【附訂購連結】Sanrio香港正版授權 PFE/BFE >99% 獨立裝口罩 最平售$23.8/10個 可門市自取

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l