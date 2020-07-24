【指定分店】台灣製造健康天使醫用口罩 門市網店同步售 $118盒/50個

日本城也有台灣製口罩賣，今次店方發售的是由台灣名廠鴻海奈米科技旗下口罩品牌推出的健康天使口罩。

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健康天使口罩在日本城指定 37 間分店有售，同時亦可在日本城網店購買，之後才在分店取貨，更加方便上班人士。

▲ 造健康天使醫用口罩

健康天使口罩規格

-醫用口罩 50個裝 (成人)

-尺寸：約17.5cm x 9cm

-BFE≥99%

-台灣名廠鴻海奈米科技旗下口罩品牌

-通過無毒染料測試

-符合台灣CNS14774醫用口罩測試標準



售價$118/50個

▲ 指定分店發售

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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