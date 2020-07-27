【疫市營商】口罩令收緊　商場租戶指影響不大：「都係咁差」

新冠肺炎第三波疫情爆發，口罩令收緊，商場內市民必須戴口罩；現更有消息傳出政府有意擴大禁餐廳堂食限制，以及限制街市超市人流，惟有商場租戶表示，口罩令「加辣」表面影響不大，但人流確因新冠肺炎疫情進一步減少。

觀塘「東廣場」有多間各有風味的食店，過往人流一直暢旺。飲品店店員陳小姐表示，新口罩令公布後商場人流再有微跌，不過跌幅不算太多，相信亦非禁令才令人流減少，說：「始終新冠肺炎疫情愈來愈嚴重。人流就自然變少。限定商場內必須戴口罩其實跟之前分別不大，因顧客商戶一直很自律，本身都有戴口罩。」

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▲ 商場內的每個人都自律地戴上口罩。

日式便當店的店員 Leo 坦言，自今年年初起公司生已轉差，跟年頭相比生意少近兩成，說：「除了白領不來，學生之類的人流都開始變少，大家都不敢出街。home office、停課之類都不及新冠肺炎疫情再爆發影響來得大。公司現時亦一籌莫展，但有捱下去。至於收緊口罩令……真的感覺不到分別，大家都慣了逛商場時戴口罩了。」

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