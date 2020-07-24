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【附購買詳情】台製友你成人小童多款口罩 官方指定網店開賣 售$98/50個起

行內熱話 17:05 2020/07/24

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由於疫情關係，所以今次香港代理方面主要藉網上形式發售網上抽籤方式發售台灣康匠 - 友你口罩。買家可到 Taiwan Masks Hong Kong 網店購買友你口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次開賣活動由即時至7月25日晚上23:59截止，並會以網上抽籤形式進行，中選者會獲 email 通知付款購買。發售的口罩有成人、中童和小童款，並提供平面和 3D 口罩，顏色亦有多種選擇。平面款售 $98盒起，立體口罩則售$128盒，全為50個裝。

友你口罩規格

-PFE>99%
-BFE>99%
-VFE>99%
-台灣製造

友你口罩於官方指定網店開賣

【其他內容】 下午屈臣氏 Level 3 口罩再有貨到! 多間屈臣氏分店開賣

選好產品然後click “點此抽籤”，登記資料成為會員！之後會收到email 確認已成功加入抽籤名單

登記日期及截止日期時間：即時至7月25日 晚上23:59截止
口罩限購：每人在所選擇的一款限買兩盒
抽籤結果公布時間：7月27日中午12點前

口罩購買網址<<

台製友你成人小童多款口罩

【其他內容】【突發】24 小時有售超方便! OK 便利店都有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣!

【其他內容】【附訂購連結】Sanrio香港正版授權 PFE/BFE >99% 獨立裝口罩 最平售$23.8/10個 可門市自取

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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