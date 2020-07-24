【求職快訊】政府招聘助理文書主任　8月6日截止申請

公務員事務局今日（24日）展開兩年一度助理文書主任（ACO）公開招聘，該職位預計招聘 2,000人，薪酬港幣 15,000 元至 31,000 元，8 月 6 日截止 申請。

助理文書主任（職位編號：43300）入職薪酬 15,000 元，頂薪點 31,000 元。職務除一般文職外，分別調派各部門、各決策局和任何地區的政府辦事處工作，需使用資訊科技應用軟件執行職務，並可能要不定時或輪班工作。

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申請者必須是香港特別行政區永久居民，持有中學文憑考試 5 科 2 級成績以上或香港中學會考 E 級/2 級成績（中國語文科和英國語文科）的學歷均合資格投考；獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘 3 年。

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申請人必須通過中文、英文文書處理速度測驗，以及一般商業電腦軟件應用知識測驗技能，才會獲邀參加遴選面試，獲邀出席面試的申請人須參加《基本法》筆試。

申請人必須在截止前經公務員事務局網站、郵寄查詢地址及經互聯網 GF340 網上申請。

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