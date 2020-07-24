【附發售地點】便利妥新款港產 3D 成人口罩到貨! 在指定超市售 $85盒

想買港產便利妥 3D 口罩的朋友，可以留意廠方剛提供的售價和發售地點資料。

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廠方表示，全新便利妥 3D 口罩已轉為香港製造，而且更是獨立包裝。規格為 BFE 98%、PFE 95%，支援 Type IIR 水平，較舊版升呢，並提供成人和小童尺寸。廠方表示，M 碼口罩陸續到店，其他尺寸會陸續在稍後時間到店。

【其他內容】【突發】24 小時有售超方便! OK 便利店都有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣!

成人

·Size M 16.7(W) x 14.3(H) cm

·Size L 18.4(W) x 16.6(H) cm

以上M & L 包裝是 20片/盒，定價$85

兒童

·Size XS 13.5(W) x 10.5(H) cm 適合3-6歲

·Size S 16(W) x 12.2(H) cm 適合6-12歲

以上XS & S 包裝是 30片/盒，定價$125

【其他內容】 下午屈臣氏 Level 3 口罩再有貨到! 多間屈臣氏分店開賣

發售點資料:

ParkNShop 茘灣道(美孚新邨-7期)

Fusion 跑馬地(山村道)

ParkNShop *第一城(銀城商場)

ParkNShop 富亨邨(大埔)

ParkNShop *香港仔中心

Fusion 清水灣

ParkNShop 穗禾苑(沙田)

Fusion 中文大學

Fusion 錦綉花園(元朗)

Fusion 康樂園(大埔)

Fusion 堅道(半山區)

International 天后廟

ParkNShop 集成中心(灣仔)

Fusion 碧瑤灣

ParkNShop 葵芳(地鐵站)

Fusion 深灣

Fusion 東環(東涌)

Fusion 太和廣場(大埔)

Fusion 加州花園(元朗)

ParkNShop *花城(澳門)

ParkNShop 晴朗商場(九龍城)

Fusion 國泰城2(機場)

ParkNShop 結志街(中環大廈)

ParkNShop 樂華邨(官塘)

International 般咸道(香港)

ParkNShop 天耀邨(天水圍)

ParkNShop 大榮里(大埔)

Fusion 褔陞閣(皇后大道西)(Int'L)

ParkNShop 銀禧花園(火炭)

ParkNShop 青怡花園(青衣)

International 上水匯(上水)

ParkNShop 乙明邨(沙田)

Fusion 豪景花園(青龍頭)

Fusion 陽明山莊

ParkNShop 金馬閣(元朗雞地)

Fusion Centro

ParkNShop 坪石邨(彩虹)

ParkNShop 翠林邨(將軍澳)

Fusion 愛琴海岸(屯門)

ParkNShop 天坪邨(上水)

Fusion 香港科學園(大埔)

Fusion 萬基大廈(窩打老道)

Fusion 梅窩(大嶼山)

Fusion 成和道(跑馬地)

Fusion 禮頓中心(銅鑼灣)

Fusion 新元朗中心

ParkNShop 翠怡花園(青衣)

ParkNShop 石排灣(香港仔)

ParkNShop 興華邨(柴灣)

food le parc 長江中心(中環)

food le parc 華蘭中心(鰂魚涌)

Fusion 高逸華軒(西環)

ParkNShop *宏德居(柴灣)

ParkNShop 華貴邨(薄扶林)

ParkNShop *堅城中心(堅尼地城)

ParkNShop 長洲(東灣路)

Great 太古廣場(Great)

Fusion *杏花邨

Fusion 壽臣山廣場

ParkNShop 荃灣麗城花園三期麗城薈街市

Fusion *康怡廣場(太古)

ParkNShop *藍灣半島(小西灣)

Fusion 愉景灣

TaSTE 港運城商場(北角)

Fusion 數碼港

ParkNShop 海怡半島海怡廣場

Fusion 輝煌臺(半山區)

ParkNShop 利東邨(鴨利洲)

ParkNShop 士美菲路2 (堅尼地城)

Fusion 花園道(科達中心)

Fusion 渣甸山

Fusion 堅都大廈(中環堅道)

Fusion 統一中心(金鐘)

Fusion 鯉景灣(西灣河)

Fusion *置富花園(薄扶林)

ParkNShop 山道(石塘咀)

Express 國泰城(機場)

TaSTE *合和中心(灣仔)

Fusion 和富中心地庫(北角)

TaSTE 半山壹號商場(何文田)

International 國際都會(紅磡)

ParkNShop 竹園邨(黃大仙)

ParkNShop *匯景廣場2(藍田)

ParkNShop 順利商場

International 龍翔超級廣場2

International 宇晴軒(荔枝角)

TaSTE *荷里活廣場 2

ParkNShop 安達邨商場(官塘)

Fusion 浪澄灣(大角咀)

ParkNShop 海麗邨(茘枝角)

ParkNShop 慈雲山中心

Fusion 港景匯商場(尖沙咀)

ParkNShop 鳳德邨

International 文遜大廈(尖沙咀)

Fusion *都會駅( 調景嶺)

Fusion 漁人碼頭(黃埔)

International 希爾頓大廈(尖沙咀)

Fusion 何文田(曾榕大廈)

Fusion 科技大學

ParkNShop 油 麗 邨(油塘)

TaSTE *黃埔花園

ParkNShop 彩盈邨(牛頭角)

ParkNShop 安泰邨(觀塘)

ParkNShop 愛民廣場(何文田)

Fusion *麗港城(茶果嶺)

TaSTE *又一城

Fusion

Fusion 欣榮花園(土瓜灣)

ParkNShop 西九龍中心(深水埗)

ParkNShop 尚德商場(將軍澳)

ParkNShop 西貢

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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