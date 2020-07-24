新冠肺炎疫情下不能出國旅遊，不少人期待各國「開關」容許旅客入境。有大西洋小島看準遠距工作的商機，推出特別居留計劃，讓旅客能夠邊工作邊度假，而且報名費只需 263 美元 (約港幣 2,038元）就可以在島上逗留 6 個月。這種看似是純移居的政策措施，但其實體現了「數碼遊牧人」（Digital nomads）趨勢，居住和工作地點都可以「差天共地」。

島國推居留計劃配合遠距工作

位於北大西洋、距離美國邁阿密東北方約 1,100 海哩的百慕達（Bermuda），以粉紅沙灘、珊瑚礁等成為熱門旅遊勝地，更是不少外國公司的離岸金融金融服務中心。當地政府早前推出居留計劃，讓旅客可以在島上邊度假邊工作。申請者必須超過 18 歲，而且須附上健康保險、在職證明、高等學歷等證明。計劃在 8 月 1 日開始接受報名，申請者需要繳交 263 美元報名費，政府更將旅遊簽證期限由 90 日延長至 180 日。

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▲ 百慕達以粉紅沙灘、珊瑚礁等成為熱門旅遊勝地

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百慕達勞動部長 Jason Hayward 表示，遠距工作成為趨勢，而政府也正在嘗試將新工作模式加入在國家的經濟發展策略中。居留計劃可以讓旅客住在百慕達，且不用擔心求職問題，也不會影響當地居民的工作權利。他預計計劃能夠促進百慕達的旅遊業，還可改善國家的經濟情況。

開放島國挽救旅遊業

百慕達的居留計劃其實是參考加勒比海上的另一個小島巴巴多斯 (Barbados)，當地也鼓勵外國人住到他們的島上繼續遠距工作，成為「數碼遊牧人」，這是由該國總理 Mia Mottley 針對新冠肺炎疫情衝擊國內旅遊業而推出的振興經濟政策。當地的計劃讓旅客可以在島上享受 1 年的度假生活，而且島國在 7 月 12 日已對外開，對 Work From Home的上班族可能是「福音」。

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Photo：pixabay、DarkroomDaze@Flickr