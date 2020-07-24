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下午屈臣氏 Level 3 口罩再有貨到! 多間屈臣氏分店開賣

行內熱話 15:00 2020/07/24

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今旱在多間屈臣氏門市，皆有 Level 3 口罩發售。今早買不到的朋友，下午仍有機會，因有部分分店下午約 2 至 3 時才到貨。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

 不少網民在 FB 群組報料，指下午在屈臣氏門市仍有屈臣氏  Level 3 口罩到貨，包括:窩打老道何文田街、大埔新達廣場和淘大分店等等，不少分店才剛拆箱。大家想購買的話，要注意各屈臣氏門市啦!事實上，昨天屈臣氏門市賣 Level 2 口罩，部分門市 5 時多才到貨!

屈臣氏Level  3 口罩售 $119/30個($109.9易賞錢會員)，其規格資料可按此瀏覽。 

 萬寧口罩到貨注意! Level 2 口罩售$113/50個

屈臣氏 Level 3 口罩有貨(網民圖片)

照以往經驗，由於各門市的口罩返貨時間不一，到貨數量有別，亦不是全線分店會返貨。如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近才去查看有否到貨，以免撲空。

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屈臣氏 Level 3 口罩有貨(網民圖片)

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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