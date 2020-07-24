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萬寧口罩到貨注意! Level 2 口罩售$113/50個

行內熱話 12:48 2020/07/24

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 昨天旁晚各萬寧分店開賣自家 Level 2 口罩後，今日繼續到貨。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今日中午時間，有多間萬寧分店有自家口罩賣，包括:啟田、滙景、金魚街和大圍車站等等。有網民在 FB 群組報料，下午 12 時 35 分的時間，在南昌V Walk、天水圍西鐵站、黃埔新村德民街和屯門市中心剛有萬寧Level 2 口罩到貨。各萬寧門市分別有成人和中童版本發售，似乎各間只返其中一款，相信其他分店亦會陸續到貨 。萬寧自家口罩售 $113/50個，萬寧 Level 2 口罩的規格資料，可按此瀏覽。 

【其他內容】【突發】24 小時有售超方便! OK 便利店都有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣!

萬寧 Level 2 口罩今日到貨(網民圖片)

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萬寧 Level 2 口罩今日到貨(網民圖片)

照以往經驗，由於各萬寧門市的口罩返貨時間不一，到貨數量有別，亦不是全線分店會返貨。如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近才去查看有否到貨，以免撲空。

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【其他內容】 【附購買連結】港牌GPMask Level 3 獨立包裝口罩 售$148/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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