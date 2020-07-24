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【疫市營商】危中有機？疫情下「新冠科技」獨角獸企業全球彈起

商管策略 14:29 2020/07/24

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新冠肺炎肆虐全球，但疫情同樣催化新中小企誕生。據 CB Insights 的調查顯示，今年第 2 季（4 月至 6 月）全球新增 22 間「獨角獸」（即未上市但估值已逾 10 億美元）企業，當中又以「新冠科技」企業佔最多。

中美獨角獸企業佔最多 「新冠科技」最吃香

在新冠肺疫情下崛起的「新冠科技」企業，是指為解決疫情影響的相關技術與服務，如：雲端服務、電貿服務、治療藥物/疫苗等。這些在疫情下崛起的獨角獸，以中美兩國行業為主，當中「軟件」（23％）最多，其次是「數據管理與分析」、「電子商貿」、「線上教育」及「電子通訊」。

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獨角獸以數碼領域產業為主，當中「軟件」（23％）最多，其次是「數據管理與分析」、「電子商貿」、「線上教育」及「電子通訊」。

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軟件設計、雲健身疫情下跑出

以美國新誕生的 13 隻獨角獸為例，2012 年成立的設計協作工具初創企業 Figma，財經雜誌《福布斯》在今年 4 月報道，Figma 估值已達 20 億美元。軟件原本在設計界受到歡迎，但能同時在屏幕上畫圖，並加以說明的使用方式，意外變身為「虛擬白板和圖表」，廣受全球在家中工作的上班族喜愛，成為疫情下的遠端溝通工具。

至於中國方面，「雲健身」類型的應用程式在新冠肺炎疫情下有正面影響。當中 Keep 在今年 5 月估值超過 10 億美元，註冊人數達到 2 億人，正式躋身新創獨角獸行列，也是中國國內首個運動健身領域的獨角獸公司。

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Photo：pexels、YosukeMuroya@Flickr

撰文 : 廖淑瑩

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