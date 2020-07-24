【SME學堂】MUJI美國申請破產無阻發展　郊區開店妥善配套振興地區經濟

早前傳出無印良品（MUJI）在美國申請破產的消息，但無阻品牌在日本擴展分店的計劃。當中被譽為「全球最大店鋪」早前在日本新潟縣開幕，店舖以「融入在地生活」為核心，除了售賣商品，店舖亦提供接駁巴士、免費公共空間等措施，以振興地區經濟。

地區為本振興在地經濟

無印良品在位於新潟市分店佔地超過 50,000 平方呎，店舖除了設有食堂、超市，還有閱讀區域、以無印家具布置而成的體驗區、戶外用品區、社區公共空間等複合式規劃。店內賣售超過 7,000 項商品，這間全球最大店鋪以「融入在地生活」為核心，期望振興上越地區的經濟。

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▲ 店內首次展出去年推出的首個房屋建設計劃「向陽之家」（陽の家）

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拓展銷售服務 品牌更「貼地」

無印更在群馬県高崎市店內首次展出去年推出的首個房屋建設計劃「向陽之家」（陽の家），房內擺放著無印良品出品的家具，善用自家品牌打造空間體驗，是全球首創。此外，店內設有「直江津良品市場」售賣在地新鮮農產品和特產，以及發酵食品、清酒等。透過銷售在地產品，有望振興當地的經濟。無印更將店內銷售推展至山區，推出 MUJI to GO 巴士專為山區居民服務，將品牌旗下的服飾、文具、清潔用品、廚房用品、食物等日常用品運到山區售賣，計劃預計在 8 月後啟動。

▲ MUJI to GO巴士專為山區居民服務，將品牌旗下的服飾、文具等日常用品運到山區售賣

▲ 店內設有「直江津良品市場」售賣在地新鮮農產品和特產

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Photo：無印良品