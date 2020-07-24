  • 33°C
香港時間 : 2020724日 (五) 16:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【SME學堂】MUJI美國申請破產無阻發展　郊區開店妥善配套振興地區經濟

商管策略 12:21 2020/07/24

分享：

早前傳出無印良品（MUJI）在美國申請破產的消息，但無阻品牌在日本擴展分店的計劃。當中被譽為「全球最大店鋪」早前在日本新潟縣開幕，店舖以「融入在地生活」為核心，除了售賣商品，店舖亦提供接駁巴士、免費公共空間等措施，以振興地區經濟。

地區為本振興在地經濟

無印良品在位於新潟市分店佔地超過 50,000 平方呎，店舖除了設有食堂、超市，還有閱讀區域、以無印家具布置而成的體驗區、戶外用品區、社區公共空間等複合式規劃。店內賣售超過 7,000 項商品，這間全球最大店鋪以「融入在地生活」為核心，期望振興上越地區的經濟。

【相關文章】MUJI 美國不敵疫情申請破產！封城期間生意大跌一半

店內首次展出去年推出的首個房屋建設計劃「向陽之家」（陽の家）

【相關文章】無印良品敗走中國 品質不符定價成失敗原因

拓展銷售服務 品牌更「貼地」

無印更在群馬県高崎市店內首次展出去年推出的首個房屋建設計劃「向陽之家」（陽の家），房內擺放著無印良品出品的家具，善用自家品牌打造空間體驗，是全球首創。此外，店內設有「直江津良品市場」售賣在地新鮮農產品和特產，以及發酵食品、清酒等。透過銷售在地產品，有望振興當地的經濟。無印更將店內銷售推展至山區，推出 MUJI to GO 巴士專為山區居民服務，將品牌旗下的服飾、文具、清潔用品、廚房用品、食物等日常用品運到山區售賣，計劃預計在 8 月後啟動。

MUJI to GO巴士專為山區居民服務，將品牌旗下的服飾、文具等日常用品運到山區售賣

店內設有「直江津良品市場」售賣在地新鮮農產品和特產

【相關文章】茶飲店跨界賣零食　趁疫情拓銷售渠道爭萬億元市場

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：無印良品

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】旅遊無期兼推禁足令？民宿推網上「虛擬」住宿自救兼止旅行癮
2020/07/20
【疫市營商】旅遊無期兼推禁足令？民宿推網上「虛擬」住宿自救兼止旅行癮
【疫市營商】月銷售曾達1億円仍不敵新冠肺炎！日本「109系」時裝店CECIL McBEE實體店結業
2020/07/20
【疫市營商】月銷售曾達1億円仍不敵新冠肺炎！日本「109系」時裝店CECIL McBEE實體店結業
商業營銷 疫情 市場拓展 日本 新冠肺炎疫情 星巴克 無印良品

下一篇文章

【疫市營商】受惠禁堂食令？來貨價大升1成半豬手店堅持不加價兼開分店　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹