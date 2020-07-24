【附購買連結】港產Face Armor Level 3 彩虹口罩 紫藍白粉紅色口罩售$140/50個起

推出多色口罩已是各香港口罩廠的趨勢，今次介紹的 FACE ARMOR 成人口罩亦不例外。

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FACE ARMOR 早前已推出 PFE/BFE>98%的口罩，今次推出的彩虹口罩更符合 Level 3 標準，提供最高防護表現。口罩顏色方面，暫時提供紫、藍、白、粉紅色，之後更會推出橙、黑和桃紅色。廠方更特別集合多色的4色體驗版，暫時亦是未有推出日期。

▲ Face Armor Level 3 彩虹口罩

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FACE ARMOR口罩規格



-ASTM F2100 Level 3 口罩規格：

-達到ASTMF2100-19 Level 3 級別

-BFE > 98% VFE > 98% PFE > 98%

-透氣舒適度 Delta P (mm H2O/cm2) : 2.6

-級別EN 14683 Type IIR 歐盟最高標準

-易燃等級 Flammability Class 1

-血液滲透 Blood Penetration 160 mg

-微生物潔淨度 Microbial Cleanliness 5.2 ( 標準<30 CFU/g）

-50個成人裝

售價:

藍色:$140

紫色:$158

白色:$150

粉紅色:$158

▲ Face Armor Level 3 彩虹口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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