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【附購買連結】港產Face Armor Level 3 彩虹口罩 紫藍白粉紅色口罩售$140/50個起

行內熱話 03:37 2020/07/24

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 推出多色口罩已是各香港口罩廠的趨勢，今次介紹的 FACE ARMOR 成人口罩亦不例外。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

 FACE ARMOR 早前已推出 PFE/BFE>98%的口罩，今次推出的彩虹口罩更符合 Level 3 標準，提供最高防護表現。口罩顏色方面，暫時提供紫、藍、白、粉紅色，之後更會推出橙、黑和桃紅色。廠方更特別集合多色的4色體驗版，暫時亦是未有推出日期。

Face Armor Level 3 彩虹口罩

 【其他內容】【附購買詳情】理的港產Level 3 口罩又有現貨賣! 代理合作網店售$150/50個

FACE ARMOR口罩規格

-ASTM F2100 Level 3 口罩規格：
-達到ASTMF2100-19 Level 3 級別
-BFE > 98%  VFE > 98%  PFE > 98%
-透氣舒適度 Delta P (mm H2O/cm2) : 2.6
-級別EN 14683 Type IIR 歐盟最高標準
-易燃等級 Flammability Class 1
-血液滲透 Blood Penetration 160 mg 
-微生物潔淨度 Microbial Cleanliness 5.2 ( 標準<30 CFU/g）
-50個成人裝

售價:
藍色:$140
紫色:$158
白色:$150
粉紅色:$158

Face Armor Level 3 彩虹口罩

口罩購買網址<<<

【其他內容】 日本 IRIS BFE/PFE/VFE >99%成人口罩 藥房售$120/50個

【其他內容】 24 小時有售超方便! OK 便利店都有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣!

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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