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【疫市營商】單據亂中小企申請貸款難　港產融資平台用AI簡化申請流程

數碼轉型 10:21 2020/09/17

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新冠肺炎肆虐，不少中小企急需資金周轉，惟向銀行借貸並非想像般容易，有中小企融資平台簡化申請程序縮短申請流程，為中小企解燃眉之急，解決問題痛點。

位於數碼港的初創公司「FinMonster」 ，是 2017 年中成立的中小企融資平台，團隊至今已擴展至 13 人。聯合創辦人鄭文耀直言，新冠肺炎疫情下無數中小企資金鏈面臨斷裂， 3 至 5 月期間更收到近 3,000 宗查詢，說：「不少客戶成功透過我們平台向銀行借貸，不少客人希望申請政府的百分百擔保計劃。其實這個計劃推出時大部分銀行都興趣缺缺，中小企想靠自己找到願意做這計劃的銀行經理甚困難。而我們則可以幫他們精準配對，節省大量時間。百分百擔保計劃在首 3 個星期全港共約 2,000 宗申請，FinMonster 處理近 100 宗，佔全港 5%。」

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FinMonster 聯合創辦人鄭文耀（左）、陳健明。

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另一聯合創辦人陳健明坦言，百分百擔保計劃對銀行來說並不吸引，一來大環境轉差，銀行怕申請人無法還錢，就算政府百分百擔保，追欠款時亦甚為麻煩；且批出貸款對銀行來說有固定的人力成本，中小企和大企業融資時花的工夫近乎一樣，有跑數壓力的銀行職員自然想選擇大客戶。

不過，業界仍然有人願意做這個計劃，只是對中小企來說難以找到，這方面正是 FinMonster 強項，他們在計劃開始時便聯絡了數十間銀行，並與願意做計劃的十多位銀行經理對接。他說：「 4 月 20 日左右，即計劃開始後第一個星期，我們便成功讓客戶拿到錢。與之相比，在 7 月時我們接觸過另一個客戶，他在 3 個月以來不停摸門釘，交了資料後銀行做完查核、行政程序後告訴他無法合作，失敗後周而復始。如果這位客人急需金錢，又長時間沒錢到手，對公司來說是很危險的。」

透過平台，申請百分百擔保特惠貸款更為方便。

 

只要申請人提供的資料夠準確、夠多，FinMonster 便能透過人工智能（AI）篩選出適合的數間銀行，申請人能就利息、還款年期等進行格價。鄭文耀指出不少中小企對財務文件不太敏感，又無恆常找核數師製作財務報表，申請貸款時便出現困難，但只要準備一年份的銀行結單，拍照並上傳至 FinMonster，平台 便會將照片變成數據， AI 協助運算分析，5 分鐘左右便能根據公司的薪金、租金支出、公司營運時間等數據計算出營業額跌幅，再為申請人配對合適銀行。

中小企疫市急需資金周轉 非銀行融資配對平台補行業缺口見下頁

鄭文耀說：「將文件遞交給銀行的工序是一樣的，但銀行職員要逐項輸入數字，以 1 年月結單來說，1 個月 3 張紙就要輸入 36 張紙，行政上最少花 3 日。相對下我們不單止快，更可以分析申請人的現金流，直觀地讓銀行了解公司的財務狀況。未來我們亦會將服務升級，例如根據財務狀況提供實用、有建設性的提案，例如分析對方是否在人工、租金比例上不太合理，讓申請人做到更好的資源分配。」

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Photo：Marco Verch@Flickr

撰文 : 陳文政

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