韓製 CareMax KF94 四層高防口罩 卓悅平售 $9.9/個

卓悅在 FB 表示，即時發售韓製 CareMax KF94 四層高防口罩，只售$9.9一個，全線分店陸續到貨。

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CareMax KF94 四層高防護口罩1片

- 韓國製造，獨立包裝，成人適用

- 四層結構，高效阻隔顆粒

- 人體工學3D立體設計，通過減少與面部磨擦，舒適透氣，呼吸暢順

售價: 9.9/片(建議價$25)

(每人每日限買30片)

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▲ 昨日記者即場直擊開售，只售 $8.9，今日加價 $1。

卓悅門市地址：https://bit.ly/37BBz47

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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