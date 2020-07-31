【指定分店】韓製 CareMax KF94 四層高防口罩 卓悅平售 $8.5/個

卓悅在 FB 表示，即時發售韓製 CareMax KF94 四層高防口罩，只售$8.5一個，指定分店陸續到貨。

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CareMax KF94 四層高防護口罩1片

- 韓國製造，獨立包裝，成人適用

- 四層結構，高效阻隔顆粒

- 人體工學3D立體設計，通過減少與面部磨擦，舒適透氣，呼吸暢順

售價: 8.5/片(建議價$25)

(每人每日限買30片)

【到貨注意】萬寧門市現Level 2 口罩牆! 售$113/50個加送 $20 現金券

指定分店發售

▶️ 銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

▶️ 銅鑼灣駱克道535 號地下

▶️ 北角渣華道133號北角匯三期 G3號舖

▶️ 尖沙咀彌敦道68號金冠大廈地下

▶️ 尖沙咀彌敦道36號重慶大廈地下

▶️ 尖沙咀中港城地下2-3號舖

▶️ 佐敦佐敦道23號新寶廣場地下

▶️ 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

▶️ 旺角西洋菜南街13號好望角大廈地下

▶️ 旺角登打士街41-43號地下

▶️ 旺角旺角中心一期地下GSA-GSF號舖

▶️ 旺角快富街25號地下

▶️ 旺角弼街71、73號地下

▶️ 葵涌廣場地下23A舖

▶️ 荃灣大河道10-20號登發大廈地下

▶️ 青衣青衣城二期1樓183號舖



▶️ 屯門市廣場第一期二樓2198C號舖

▶️ 屯門V City地下G10舖

▶️ 元朗青山公路81號地下

▶️ 上水符興街27號地下

▲ CareMax KF94

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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