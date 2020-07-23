  • 33°C
香港時間 : 2020723日 (四) 18:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】稻香全線分店暫停營業　停晚市結業食肆陸續有來？

業界頭條 17:55 2020/07/23

分享：

本港接連出現源頭不明的新冠肺炎感染個案，當中旺角雅蘭中心稻香酒樓有多名食客確診。稻香集團今日宣布，因應疫情變化，為保護顧客及員工安全，全線分店由7 月 26 日 (星期日) 起暫時停業，暫定於 8 月 5 日 (星期三) 恢復營業。

屋邨酒樓暫停營業  火鍋店停堂食

新冠肺炎疫情嚴重，加上政府早前實行食肆「晚六朝五」禁堂食措施，不少食店轉做午市或推出外賣優惠；有酒樓 (如：海港滙）更索性暫時停晚市。當中位於沙田的富東閣海鮮酒家早前宣布，由於疫情嚴重加上政府實施堂食禁令，店舖將暫停營業至 7 月 28 日，暫定於 7月 29 日恢復營業。除了有酒樓暫停營業，有火鍋店更暫停堂食，只提供外賣。616牛肉火鍋專門店早前在 Facebook 專頁上宣布，因本地肺炎疫情嚴峻，店舖決定由 7 月 20 日起，全線暫停堂食，只提供外賣，同時提供外賣自取 8 折優惠。

【相關文章】 口罩令加辣・全日禁堂食　中小企商會：已慘淡經營勿倉卒決定

稻香在Facebook專頁上宣佈今個星期日起暫停營業

【相關文章】限聚令收緊 6 點後禁堂食　甜品店：俾政府趕絕

業界料損失50億生意額

新冠肺炎疫情轉趨嚴重加上政府實施禁堂食措施。香港餐飲聯業協會會長黃家和早前表示，在禁堂食措施下，靠外賣，酒樓、婚宴場地等食肆生意不可維持。他估計有超過 600 間食肆選擇暫時停業，不少餐廳亦在晚市前關門，估計飲食業在 7 月份將損失約 6 成、即約港幣 50 億元生意額。

【相關文章】【疫情大爆發】肺炎疫情第三波殺到？上環叻沙餐廳：6點後索性收工省成本

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：稻香集團 Facebook

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【香港疫情】九龍城公和荳品廠結業倒數　早知買舖可免迫遷？
2020/07/21
【香港疫情】九龍城公和荳品廠結業倒數　早知買舖可免迫遷？
【疫市營商】時裝業疫情下加速數碼轉型　網紅KOL帶貨・消費者品牌直接互動
2020/07/22
【疫市營商】時裝業疫情下加速數碼轉型　網紅KOL帶貨・消費者品牌直接互動
商業營銷 疫情 新冠肺炎疫情 餐飲 餐廳 限聚令 香港

上一篇文章

【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【疫市營商】BNO平權港人直接英國升學或成趨勢　本地升學顧問機構：營運暫未受影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹