【疫市營商】稻香全線分店暫停營業　停晚市結業食肆陸續有來？

本港接連出現源頭不明的新冠肺炎感染個案，當中旺角雅蘭中心稻香酒樓有多名食客確診。稻香集團今日宣布，因應疫情變化，為保護顧客及員工安全，全線分店由7 月 26 日 (星期日) 起暫時停業，暫定於 8 月 5 日 (星期三) 恢復營業。

屋邨酒樓暫停營業 火鍋店停堂食

新冠肺炎疫情嚴重，加上政府早前實行食肆「晚六朝五」禁堂食措施，不少食店轉做午市或推出外賣優惠；有酒樓 (如：海港滙）更索性暫時停晚市。當中位於沙田的富東閣海鮮酒家早前宣布，由於疫情嚴重加上政府實施堂食禁令，店舖將暫停營業至 7 月 28 日，暫定於 7月 29 日恢復營業。除了有酒樓暫停營業，有火鍋店更暫停堂食，只提供外賣。616牛肉火鍋專門店早前在 Facebook 專頁上宣布，因本地肺炎疫情嚴峻，店舖決定由 7 月 20 日起，全線暫停堂食，只提供外賣，同時提供外賣自取 8 折優惠。

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▲ 稻香在Facebook專頁上宣佈今個星期日起暫停營業

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業界料損失50億生意額

新冠肺炎疫情轉趨嚴重加上政府實施禁堂食措施。香港餐飲聯業協會會長黃家和早前表示，在禁堂食措施下，靠外賣，酒樓、婚宴場地等食肆生意不可維持。他估計有超過 600 間食肆選擇暫時停業，不少餐廳亦在晚市前關門，估計飲食業在 7 月份將損失約 6 成、即約港幣 50 億元生意額。

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Photo：稻香集團 Facebook