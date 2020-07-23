【開賣注意】萬寧自家 Level 2 口罩到貨! 萬寧門市售 $113/50個

今日香港日罩市場十分熱鬧，繼屈臣氏開賣 Level 2 口罩後，萬寧亦剛開賣自家 Level 2 口罩。

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在今日下午 4 時多的時間，不少網民在 FB 群組報料，在各萬寧門市陸續有萬寧 Level 2 口罩發售，分別有成人和中童版本發售。已到貨的分店包括:麗閣萬寧、樂華、美孚、大圍道、將軍澳中心等等。萬寧自家口罩售 $113/50個，萬寧 Level 2 口罩的規格資料，可按此瀏覽。

▲ 萬寧自家 Level 2 口罩到貨! (網民圖片)

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▲ 萬寧自家 Level 2 口罩到貨! (網民圖片)

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照以往經驗，由於各萬寧門市的口罩返貨時間不一，到貨數量有別，亦不是全線分店會返貨。如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近才去查看有否到貨，以免撲空。

▲ 萬寧自家 Level 2 口罩到貨! (網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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