  • 31°C
香港時間 : 2020724日 (五) 21:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【大灣區發展】疫情打擊大灣區景氣？港創業者：科創環境仍比香港好

大灣商機 10:37 2020/07/24

分享：

渣打與貿易發展局公布第二季《大灣區營商景氣指數》，經營指數錄 37，處於收縮區間，料第三季有望改善。有北上創業的香港人指出內地政策仍然優待港人，大灣區在新冠肺炎疫情後將機會處處。

創龍智慧科技（東莞）有限公司創辦人鄧文俊 ( Sky) 是到大灣區創業的香港人，他說：「以科創環境來說，大灣區到現時仍然比香港好，但已經差了不少，畢竟疫情影響全世界的經濟。除了本身在內地有生意，又或者是廠二代之類，很少香港人會北上發展，尤其東莞是極少港人創業者。」

【相關文章】港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機

《大灣區營商景氣指數》由貿發局每季抽樣形式調查，訪問不少於 1,000 間來自大灣區 11 個城市、5 個主要行業的企業，分為「經營指數」及「信用指數」兩個主要數據。香港的 8 項分數方面，最高和最低分別為新定單預期指數 50.2 ，利潤指數 26.5；就個別城市的「經營指數」及「信用指數」而言，全部均預期第三季將會上升。不過，香港的好轉幅度則不及其他城市顯著；其他城市料第三季的經營指數均在40以上，而香港則僅得35.4。

【相關文章】自貿區科技革新吸外資　深化大灣區城市合作

鄧文俊估計， 未來將有更多港人考慮到北上內地發展，畢竟中央政府在政策上非常優待港人，阻力會較低，就算在內地嘗試創業的成本亦非常低，約只有香港的一半，那怕不是搬上來住，開分公司做試點亦不錯，內地的流動商貿、網上教育、銷售，以至日常及醫療用品的市場潛力不俗。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

撰文 : 陳文政

相關文章

【大灣區發展】疫情未退吸引力減？大灣區事業單位招聘港澳居民
2020/07/22
【大灣區發展】疫情未退吸引力減？大灣區事業單位招聘港澳居民
【疫市營商】疫情改變旅遊業格局？商務出差消失　本地遊・虛擬旅遊興起
2020/07/23
【疫市營商】疫情改變旅遊業格局？商務出差消失　本地遊・虛擬旅遊興起
商業營銷 創業 疫情 大灣區 香港貿易發展局 新冠肺炎疫情 東莞 新冠肺炎 指數 小店

下一篇文章

【大灣區發展】疫情未退吸引力減？大灣區事業單位招聘港澳居民
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹