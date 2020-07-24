【入大灣區發展】疫情打擊大灣區景氣？港創業者：科創環境仍比香港好

渣打與貿易發展局公布第二季《大灣區營商景氣指數》，經營指數錄 37，處於收縮區間，料第三季有望改善。有北上創業的香港人指出內地政策仍然優待港人，大灣區在新冠肺炎疫情後將機會處處。

創龍智慧科技（東莞）有限公司創辦人鄧文俊 ( Sky) 是到大灣區創業的香港人，他說：「以科創環境來說，大灣區到現時仍然比香港好，但已經差了不少，畢竟疫情影響全世界的經濟。除了本身在內地有生意，又或者是廠二代之類，很少香港人會北上發展，尤其東莞是極少港人創業者。」

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《大灣區營商景氣指數》由貿發局每季抽樣形式調查，訪問不少於 1,000 間來自大灣區 11 個城市、5 個主要行業的企業，分為「經營指數」及「信用指數」兩個主要數據。香港的 8 項分數方面，最高和最低分別為新定單預期指數 50.2 ，利潤指數 26.5；就個別城市的「經營指數」及「信用指數」而言，全部均預期第三季將會上升。不過，香港的好轉幅度則不及其他城市顯著；其他城市料第三季的經營指數均在40以上，而香港則僅得35.4。

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鄧文俊估計， 未來將有更多港人考慮到北上內地發展，畢竟中央政府在政策上非常優待港人，阻力會較低，就算在內地嘗試創業的成本亦非常低，約只有香港的一半，那怕不是搬上來住，開分公司做試點亦不錯，內地的流動商貿、網上教育、銷售，以至日常及醫療用品的市場潛力不俗。

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