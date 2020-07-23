【疫市營商】BNO平權港人直接英國升學或成趨勢　本地升學顧問機構：營運暫未受影響

英國宣布有資格申請英國國民（海外）護照（BNO）的港人和其近親，明年 1 月起可申請特別簽證留英，５ 年後然後申請居留權。表面看來，新措施會直接打擊移民、升學相關機構經營（特別是移民英國以外地區），因毋須中介「服務」，但市場變大，有業界指措施對他們生意的影響未如想像般大，甚至有機會「逆市」上升。

「思亞升學」創辦人鄭永忠博士坦言，新措施必定影響海外升學機構，說：「畢竟有 BNO 家長自己便可以為子女報讀英國政府學校。過往英國公立學校不會接收海外學生，所有港人子女都要讀私校，而私校 1 年連寄宿費差不多要港幣 30 至 50 萬元左右，相較之下公立學校不需學費，相差極大。」

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▲ 思亞升學創辦人鄭永忠（右）。

鄭永忠指出，暫時未有太多人透過公司深入查詢有關資訊，畢竟有 BNO 的家長想走上述的路便基本等於舉家移民，再回香港的機會頗渺茫，對他們來說尚要一段時間消化資料，未必這麼快可以下決定。

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由於英國留學既安全，教學質素又有保證，一直以來都是港人升學首選，BNO 提供更直接的途徑，未來必然有更多人對英國升學感興趣。他解釋：「雖然部分人會自行處理升學問題，但由於總升學人數增加，市場變大，相信對我們的影響到時亦不會太大。再者，我們在這方面確有優勢，家長自行去找學校通常都會透過某些展會，家長與學校的聯絡人商談，自然會大讚自己的學校，到時可能看到小朋友的成績不好，出路較少，恫嚇一下很容易就令家長慌張，繼而令家長墮入升學陷阱。我們則採取完全不同的模式，家長可以在好幾間有實績的大學裏選擇，無論家長選了哪間，對我們收入其實是差不多的，所以我們更能站在家長、學童角度考慮。我們的經驗絕不是臨陣磨槍能比得上的。」

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Photo：John Fielding、Mihnea Maftei@Flickr