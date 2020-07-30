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【附購買詳情】發售注意! 理的港產Level 3 口罩有現貨賣! 代理合作網店售$150/50個

行內熱話 01:57 2020/07/30

分享：

香港的理的口罩一直多市場支持，但在市面仍難購買。網店 MyNanay 表示已跟理的 Ultra Ready 達成合作計劃，會發售理的一系列產品。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

MyNanay 將發售理的成人紙尿片、消毒濕巾、搓手液、孕婦衛生巾和準媽媽孕婦套裝等等，當然少不得是口罩。MyNanay 發售的理的口罩，是香港製造的 ASTM Level 3 口罩，售 $150/50個（非獨立包裝）。店方會以現貨形式限量發售，每個客戶限購一件，每月限買一次。

店方表示，已為開售作最後調整，將進行開售。店方建議買家先登入為店方會員，並將商品加入，再選「貨到通知我」，當理的口罩產品正式開賣後，店方將會以電郵通知買家。店方指，由於每次返貨的數量真的非常有限，亦會每  2 星期至 1 個月定期補貨。

正確購買方法如下:

1.註冊成mynanay.com.hk的會員
　
2.找到理的口罩的產品頁面，點擊產品價格下的《貨到通知我》
　
3. 產品補貨後，你將會收到電郵 ，通知你前往購買。

4.如果收到到貨通知，但顯示已經售完，追蹤清單亦顯示已售完，代表補貨已經售完，需要再一次重新加入到貨通知。

【其他內容】【突發】24 小時有售超方便! OK 便利店都有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣!

理的港產Level 3 口罩

【其他內容】 VFE/PFE/BFE >99% 日本 BMC 口罩 售 $19.9/5個

 口罩購買網址<<< 選「貨到通知我」，開賣時店方會作通知!

理的其他產品

【其他內容】【附訂購連結】Sanrio香港正版授權 PFE/BFE >99% 獨立裝口罩 最平售$23.8/10個 可門市自取

【其他內容】  【香港製造】HK-M 型格花紋口罩 周五正式發售 並加推三大優惠

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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