【附購買詳情】理的港產Level 3 口罩又有現貨賣! 代理合作網店售$150/50個

香港的理的口罩一直多市場支持，但在市面仍難購買。網店 MyNanay 表示，剛跟理的 Ultra Ready 達成合作計劃，將於 7 月 24 日開始，發售理的一系列產品。

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MyNanay 將發售理的成人紙尿片、消毒濕巾、搓手液、孕婦衛生巾和準媽媽孕婦套裝等等，當然少不得是口罩。MyNanay 發售的理的口罩，是香港製造的 ASTM Level 3 口罩，售 $150/50個（非獨立包裝）。店方會以現貨形式限量發售，每個客戶限購一件。

但買家要注意店方為免混亂，7 月 24 日不會正式發售/上架。建議買家先登入為店方會員，並將商品加入>「 貨到通知我」，當理的口罩產品正式開賣/上架後，店方將會以電郵通知買家。

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▲ 理的港產Level 3 口罩

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口罩購買網址<<< (7月24日更新內容)

▲ 理的其他產品

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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