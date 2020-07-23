辦公室非「口罩令」規管範圍？何栢良籲企業應重罰沒戴好口罩員工

食物及衛生局局長陳肇始宣布擴大「口罩令」範圍室內公眾地方、公共交通總站和轉乘處。不過大家不知的是，原來室內公眾地方定義不包括辦公室，因此當中不屬於「口罩令」規管範圍。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（23 日）於電台節目中指出，企業應規定員工在辦公場所佩戴口罩，違者應予以重罰。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

港大感染及傳染病中心總監何栢良於電台節目表示，雖然辦公室非「口罩令」規管範圍，但防疫不只是政府責任，企業應規定員工在辦公場所佩戴口罩，做足防疫措施。他指出，萬一爆發「公司群組」，有關公司需有 2 至 3 星期是完全關閉，無法上班工作，故呼籲如有員工沒有好好佩戴口罩的話，應予以重罰，更舉例指有公司會即時解僱。

他也提醒市民做好各項防疫措施，同心抗疫。從下班離開公司回家後，應做足「防疫 7 件事」，包括：1）清洗所有外出衣物、2）入屋前用火酒或者漂白水噴灑消毒鞋履、3）入屋後立即洗手、4）馬上洗澡、5）以稀釋漂白水消毒毛巾、6）勿重複使用口罩，用過的口罩應直接丟到垃圾桶，以及 7）用番梘清洗眼鏡。

【其他內容】【突發】24 小時有售超方便! OK 便利店都有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣!

【其他內容】$69.9屈臣氏 Level 2 口罩大貨到! 今次到屈臣氏門市有售

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l