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辦公室非「口罩令」規管範圍？何栢良籲企業應重罰沒戴好口罩員工

業界頭條 14:36 2020/07/23

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食物及衛生局局長陳肇始宣布擴大「口罩令」範圍室內公眾地方、公共交通總站和轉乘處。不過大家不知的是，原來室內公眾地方定義不包括辦公室，因此當中不屬於「口罩令」規管範圍。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（23 日）於電台節目中指出，企業應規定員工在辦公場所佩戴口罩，違者應予以重罰。 

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港大感染及傳染病中心總監何栢良於電台節目表示，雖然辦公室非「口罩令」規管範圍，但防疫不只是政府責任，企業應規定員工在辦公場所佩戴口罩，做足防疫措施。他指出，萬一爆發「公司群組」，有關公司需有 2 至 3 星期是完全關閉，無法上班工作，故呼籲如有員工沒有好好佩戴口罩的話，應予以重罰，更舉例指有公司會即時解僱。

他也提醒市民做好各項防疫措施，同心抗疫。從下班離開公司回家後，應做足「防疫 7 件事」，包括：1）清洗所有外出衣物、2）入屋前用火酒或者漂白水噴灑消毒鞋履、3）入屋後立即洗手、4）馬上洗澡、5）以稀釋漂白水消毒毛巾、6）勿重複使用口罩，用過的口罩應直接丟到垃圾桶，以及 7）用番梘清洗眼鏡。

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撰文 : 蘇家華

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