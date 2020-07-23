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【附分店資料】卓悅賣韓製 Clapiel KF94 四層高防口罩 疫前價只售$8.9一個

行內熱話 14:13 2020/07/23

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卓悅在 FB 表示，即時發售韓製 Clapiel KF94 四層高防口罩，只售$8.9一個。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Clapiel KF94 四層高防護口罩 1片 
- 韓國製造，獨立包裝，成人適用
- 四層結構，高效阻隔顆粒
- 3D立體設計，減少與面部摩擦舒適透氣，呼吸暢順

售價:$8.9片(建議價$25)

【突發】24 小時有售超方便! OK 便利店都有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣!

卓悅賣韓製 Clapiel KF94 四層高防口罩

$69.9屈臣氏 Level 2 口罩大貨到! 今次到屈臣氏門市有售

指定分店發售

▶️ 尖沙咀彌敦道68號金冠大廈地下
▶️ 尖沙咀彌敦道36號重慶大廈地下
▶️ 尖沙咀中港城地下2-3號舖
▶️ 佐敦佐敦道23號新寶廣場地下
▶️ 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下
▶️ 旺角西洋菜南街13號好望角大廈地下
▶️ 旺角登打士街41-43號地下
▶️ 旺角旺角中心一期地下GSA-GSF號舖
▶️ 旺角快富街25號地下
▶️ 旺角弼街71、73號地下

【其他內容】【附訂購連結】Sanrio香港正版授權 PFE/BFE >99% 獨立裝口罩 最平售$23.8/10個 可門市自取

【其他內容】 【附購買連結】港牌GPMask Level 3 獨立包裝口罩 售$148/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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