【附分店資料】卓悅賣韓製 Clapiel KF94 四層高防口罩 疫前價只售$8.9一個

卓悅在 FB 表示，即時發售韓製 Clapiel KF94 四層高防口罩，只售$8.9一個。

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Clapiel KF94 四層高防護口罩 1片

- 韓國製造，獨立包裝，成人適用

- 四層結構，高效阻隔顆粒

- 3D立體設計，減少與面部摩擦舒適透氣，呼吸暢順

售價:$8.9片(建議價$25)

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▲ 卓悅賣韓製 Clapiel KF94 四層高防口罩

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指定分店發售

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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