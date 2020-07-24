24 小時有售超方便! OK 便利店都有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣!

7-11 曼近有自家品牌口罩賣，但 OK 便利店都不示弱，有搶手的理的口罩發售。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

網民在 FB 群組報料，多間 OK 便利店竟有理的 Level 3 獨立包裝口罩 L 碼賣，今次發售形式真的是「獨立包裝」，因是店方把盒裝折拆開單片發售，可能是方便市民應急之用!口罩每片售 $3，每人限買 2 片。有網民指曾在將軍澳廣場、官塘和旺角等 OK 便利店成功購得，未知全線 OK 便利店分店是否有到貨。如果大家想試用理的口罩的話，就要留意附近的 OK 便利店。

【其他內容】 【附購買詳情】台製友你成人小童多款口罩 官方指定網店開賣 售$98/50個起

▲ OK 便利店有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣(網民圖片)

【其他內容】 【免費攞試用裝】Savewo 3DMEOW 小童真．3D 口罩! BFE/PFE/VFE>99% 高防獨立裝口罩售$149盒

【其他內容】 【指定分店】台灣製造健康天使醫用口罩 門市網店同步售 $118盒/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l