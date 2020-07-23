【突發】24 小時有售超方便! OK 便利店都有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣!

今日除屈臣氏門市有售賣屈臣氏 Level 2 口罩外，就 OK 便利店都有搶手牌子口罩賣，記者講的是理的口罩。

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網民在 FB 群組報料，今日 OK 便利店竟有理的 Level 3 獨立包裝口罩 L 碼賣，今次發售形式真的是獨立包裝，因是店方把盒裝折拆開單片發售，每片售 $3，每人限買 2 片。網民是在將軍澳廣場的 OK 便利店購買，但亦有網民指除此分店外，其他 OK 便利店分店亦有到貨，大家想買就要留意附近的OK 便利店。

▲ OK 便利店有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣(網民圖片)

照以往連鎖店開售口罩的經驗，由於各門市的口罩返貨時間不一，到貨數量有別，亦不是全線分店會返貨。如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近才去查看有否到貨，以免撲空。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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