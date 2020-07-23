$69.9屈臣氏 Level 2 口罩大貨到! 今次到屈臣氏門市有售

早 2 日才有多間百佳Fusion/Taste 分店發售屈臣氏 Level 3 口罩，今日就到屈臣氏門市賣屈臣氏 Level 2 口罩，而且連一些較細社區的屈臣氏分店都有得賣。

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由中午左右時間開始，本港多間屈臣氏門市都有售屈臣氏 Level 2 口罩。有網民在 FB 群組表示，在多間屈臣氏門市，包括:新蒲崗、尖沙咀加連威老道、荃灣千色匯和屯門等門市皆有售。售價為 $69.9 (易賞錢會員價)，正價為 $79.9，每人限買一盒。 屈臣氏 Level 2 口罩的規格資料，可按此瀏覽。

▲ 屈臣氏 Level 2 口罩在多間屈臣氏到貨(網民圖片)

照以往經驗，由於各門市的口罩返貨時間不一，到貨數量有別，亦不是全線分店會返貨。如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近才去查看有否到貨，以免撲空。

▲ 屈臣氏 Level 2 口罩在多間屈臣氏到貨(網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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