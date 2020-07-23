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【疫市營商】疫情改變旅遊業格局？商務出差消失　本地遊・虛擬旅遊興起

商管策略 11:23 2020/07/23

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新冠肺炎疫情肆虐，市民要外出旅遊恐怕要再等一段時間。當中旅遊業在疫情下受到嚴重打擊，雖然有酒店推出不少「奇招」吸引本地客，但疫情過後旅遊模式亦隨之改變，本地旅遊和虛擬旅遊將會成為新趨勢，而以往的商務出差恐怕會消失。

本地遊及虛擬旅遊成新興模式

隨著各國限制外國人入境，本地遊自然成為旅遊業的發展方向。旅遊搜尋平台 Kayak 的創辦人 Steve Hafnery 表示，現時國內旅遊需求遠高過於海外旅遊，因此平台亦配合市場需求而調整，例如平台首頁以往是以航班搜索作為主要資訊，但現在就把租車等放到平台首頁。

【相關文章】旅遊無期兼推禁足令？民宿推網上「虛擬」住宿自救兼止旅行癮

除了本地旅遊，虛擬旅遊亦是新興的旅遊模式。Airbnb 將旅遊體驗服務變成線上進行，公司聯合創辦人 Joe Gebbia 指，一位葡萄牙的當地人就在網上推出當地酒 Sangria 製作課程，於體驗提供前兩個月的預定總費用就高達 10 萬美元。此外，酒店品牌凱悅集團（Hyatt Hotels）推出「混合式婚禮」，在實體婚禮儀式外，更讓無法到場的賓客以網上直播方式參與婚禮。

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未來可能有5%至10%的商務旅遊將會消失，原因包括企業倒閉、以視像會議取代等。

商務出差恐消失 以視像會議取代

商務出差亦是旅遊業收入來源之一，但在新冠肺炎疫情下這類旅遊方式受到重大打擊，令航空公司商務艙銷情更是「重災區」，而較高價的商務酒店也面臨危機。凱悅集團總裁 Mark Hoplamazian 接受外媒專訪時表示，酒店的訂房現時因為本地旅遊興起，已經逐漸回復正常，但商務訂房可能需要更長時間，才能回復正常狀態。

旅遊產業分析師 Jay Sorensen 認為，公務旅遊的需求不可能回復至疫情爆發前的情況，預計有 5% 至 10% 的商業旅遊將會消失，原因包括企業倒閉、以視像會議取代等。

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Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

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