【附購買連結】HKTVMall Level 2 口罩在官方網店現貨發售

HKTVMall 口罩起初在香港欠缺口罩的情況下誕生，但直到現時香港口罩供應充足，又經過廠方 6 輪抽籤，但能購入 HKTVMall 口罩的人仍是少數。為幫助買家「購買」HKTVMall 口罩，原來廠方在 HKTVMall 中準備了多款「食骨」套餐。

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有網民在 FB 群組分享指，原來 HKTVMall 十分努力製作 HKTVMall 口罩套餐，由最平 $45 一盒 10 個 HKTVMall 口罩連 2 支搓手液，至最貴 $109 一盒 10 個 HKTVMall 口罩連 2 支漂白水和 1 支搓手液的套裝，曾提供超過 10 款套裝。但就是沒有單購 HKTVMall 口罩的選擇，對只想購買口罩的用戶就十分為難了。

▲ HKTVMall 口罩套餐選擇十分多(網民圖片)

▲ HKTVMall 口罩套餐選擇十分多(網民圖片)

記者在 HKTVMall 上，發現現時有售的 HKTVMall 口罩套餐則有 3 款，最平的是 $50 一套的「入門套裝」。若用戶只想對口罩有興趣的話，每個口罩購買成本要 $5，以一個 Level 2 口罩而言，確實不值呢! 但如果用戶想購一盒來「珍藏」或試用，亦不妨一試。

▲ 一盒 10 個 HKTVMall 口罩連 2 支搓手液套裝





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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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