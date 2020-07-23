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【附購買連結】HKTVMall Level 2 口罩在官方網店現貨發售

行內熱話 03:58 2020/07/23

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HKTVMall 口罩起初在香港欠缺口罩的情況下誕生，但直到現時香港口罩供應充足，又經過廠方 6 輪抽籤，但能購入 HKTVMall 口罩的人仍是少數。為幫助買家「購買」HKTVMall 口罩，原來廠方在 HKTVMall 中準備了多款「食骨」套餐。

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

有網民在 FB 群組分享指，原來 HKTVMall 十分努力製作 HKTVMall 口罩套餐，由最平 $45 一盒 10 個 HKTVMall 口罩連 2 支搓手液，至最貴 $109 一盒 10 個 HKTVMall 口罩連 2 支漂白水和 1 支搓手液的套裝，曾提供超過 10 款套裝。但就是沒有單購 HKTVMall 口罩的選擇，對只想購買口罩的用戶就十分為難了。

HKTVMall 口罩套餐選擇十分多(網民圖片)

HKTVMall 口罩套餐選擇十分多(網民圖片)

記者在 HKTVMall 上，發現現時有售的 HKTVMall 口罩套餐則有 3 款，最平的是 $50 一套的「入門套裝」。若用戶只想對口罩有興趣的話，每個口罩購買成本要 $5，以一個 Level 2 口罩而言，確實不值呢! 但如果用戶想購一盒來「珍藏」或試用，亦不妨一試。

一盒 10 個 HKTVMall 口罩連 2 支搓手液套裝



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【其他內容】【附訂購連結】Sanrio香港正版授權 PFE/BFE >99% 獨立裝口罩 最平售$23.8/10個 可門市自取

【其他內容】 【附購買連結】港牌GPMask Level 3 獨立包裝口罩 售$148/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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