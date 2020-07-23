【附購買連結】台灣製易廷醫療兒童口罩 紫粉紅粉藍粉黃色選擇 售$89/50個起

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【附購買方法】港牌 Marz Mask TypeII 獨立包裝口罩 售$75/50個
台灣口罩愈來愈多香港人喜歡，網店 MCNG Shop 就開賣提供多種顏色的台灣製易廷醫療級兒童口罩。
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今次店方發售的口罩，提供 4 色選擇，口罩尺寸為 14.5 x 9cm ，適合約 4 歲以上小童使用。
A 櫻花粉
B 薰衣草紫
C 粉藍色
D 粉黃色
易廷口罩資料：
-一盒50片￼
-非獨立包裝
-台灣政府合作之口罩公司
-BFE細菌過濾效率值達99%以上
-附口罩專用Zipper拉鏈袋，更衛生
-超貼心口罩OUT標示對外面
-全程台灣製造 Made In Taiwan 品質安心可靠
售價:
$129/盒
$119/盒 (3盒以上)
$99/盒 (5盒以上)
$89/盒 (10盒以上)
>>>口罩訂購連結<<< (留言下單)
到貨日期: 約10月31日到港
買家可在店方門市自取 、順豐智能櫃/順豐站加 $30 運費起。
【其他內容】【附訂購連結】Sanrio香港正版授權 PFE/BFE >99% 獨立裝口罩 最平售$23.8/10個 可門市自取
【其他內容】 【附購買連結】港牌GPMask Level 3 獨立包裝口罩 售$148/50個
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟