【附購買連結】台灣製易廷醫療兒童口罩 紫粉紅粉藍粉黃色選擇 售$89/50個起

台灣口罩愈來愈多香港人喜歡，網店 MCNG Shop 就開賣提供多種顏色的台灣製易廷醫療級兒童口罩。

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今次店方發售的口罩，提供 4 色選擇，口罩尺寸為 14.5 x 9cm ，適合約 4 歲以上小童使用。

A 櫻花粉

B 薰衣草紫

C 粉藍色

D 粉黃色

▲ 台灣製易廷醫療兒童口罩

易廷口罩資料：

-一盒50片￼

-非獨立包裝

-台灣政府合作之口罩公司

-BFE細菌過濾效率值達99%以上

-附口罩專用Zipper拉鏈袋，更衛生

-超貼心口罩OUT標示對外面

-全程台灣製造 Made In Taiwan 品質安心可靠

售價:

$129/盒

$119/盒 (3盒以上)

$99/盒 (5盒以上)

$89/盒 (10盒以上)



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到貨日期: 約10月31日到港

買家可在店方門市自取 、順豐智能櫃/順豐站加 $30 運費起。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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