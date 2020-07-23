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美國謠傳口罩鐵線是「5G 天線」！戴罩會被追踪控制患腦癌？

行內熱話 02:05 2020/07/23

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新冠肺炎疫情持續，美國累計超過 370 萬人確診。雖然如此，有些人依然相信整場疫情是一場謊言，也不認為戴口罩有作用。近日，美國網上更瘋傳一段假消息，指口罩上固定鼻樑的鐵線其實是「5G 天線」，戴罩有可能被追踪、被控制甚至罹患腦癌？

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據瘋傳的假消息指出，外科口罩上用來固定鼻樑的鐵線，實際上是一條「5G 天線」。這條「天線」會發出無線電波，以追踪並控制佩戴口罩的民眾。而戴罩最終更有可能患上腦癌。哥倫比亞廣播公司 CBS 為此做了一個專題報導，發現這條謠言是由一名美國女用戶發佈。該名女子聲稱「5G 天線口罩」是政府用來殺害民眾的方式。

為了闢謠，CBS特地在節目中為民眾講解鐵線的用途，並解釋新冠肺炎並不是由 5G 網絡引起，而是由新冠肺炎病毒造成。實際上，英國都曾有民眾相信新冠肺炎可藉 5G 基站傳播，並放火破壞、燒毀當地手機網絡基站。 

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撰文 : 梁綺文

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