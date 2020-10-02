SOSo Mask 成人 7 色特別版口罩 現貨門市發售

大受用戶歡迎的 SOSo Mask 彩虹口罩又有現貨發售。May 姐生活百貨表示，10 月 2 日除有各色口罩發售，更有 7 色特別版發售。

【一文看清口罩供應】 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩發售優惠情報 【即日不斷更新】

SOSo Mask成人174mm 水蜜桃特別版錫紙 35 個 1 盒 $125，有簽名。成人174mm 7 色特別版錫紙 35 個，1 盒售 $125。

▲ 成人 7 色特別版口罩

SOSo Mask口罩規格

香港製造

VFE>99% ，PFE>99% ，BFE>99%

美國ASTM F2100-11標準防護級別2

歐盟醫用器材認證 等級1

可燃性級別 1

合成血液阻擋能力120 MMHG

尺寸 138* 87m m(+/-3

另可網店購買<<

地址：旺角登打士街56號家樂坊2307室 查詢:6732 8865

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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