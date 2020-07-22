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港產SOSo Mask Level 2 彩虹口罩現貨發售! 紫粉紅綠藍色 口罩每盒售$90/30個起

行內熱話 23:53 2020/07/22

分享：

SOSo Mask  彩虹口罩又有現貨發售。May 姐生活百貨表示，7 月 23 日門市有各色口罩到貨。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

SOSo Mask Level 2 彩虹口罩

門市發售口罩包括:

-幼童125 獨立包裝 $3@1，數量不限
-幼童125 公文袋60個裝$180
-幼童125 紙箱90個裝$270

-中童142 粉紅色50個裝$150
-中童142 晴天藍50個裝$150

【其他內容】 【附購買網址】香港製造 ASIA Mask Level 2 口罩現貨售 $88/50個

-成人174 粉紅平裝 30個 $90
-成人174 紫色平裝 30個 $90 ，每人1盒，平裝/錫紙 2選1
-成人174 紫色 錫紙30個 $100，每人1盒，平裝/錫紙 2選1
-成人174 青蘋果綠 平裝30個$90
-成人174 湖水綠平裝30個$90
-成人174 藍色平裝30個$90

 地址：旺角登打士街56號家樂坊2307室 (下午1 時至 8 時) 查詢:6732 8865

【其他內容】  【附購買連結】香港製造 A99 彩虹口罩 BFE≥99%/PFE≥98%現貨平售$88/50個 

【其他內容】 【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒售 $39

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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