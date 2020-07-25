港產SOSo Mask Level 2 彩虹口罩現貨發售! 紅紫粉紅綠藍色 口罩每盒售$90/30個起

大受用戶歡迎的 SOSo Mask 彩虹口罩又有現貨發售。May 姐生活百貨表示，7 月 25 日門市有各色口罩到貨。

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門市發售口罩包括:

👶🏻幼童125 獨立包裝 藍色口罩 賣 $3 1 個，數量不限

👶🏻幼童125 公文袋 60個裝 $180

👶🏻幼童125 紙箱 90個裝 $270



👧🏻小童138 獨立包裝 青蘋果口罩 100個 $300



🧒🏻中童142 粉紅色50個裝$150

🧒🏻中童142 晴天藍50個裝$150

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👩🏻‍🦱成人174 紫色錫紙30個 $100，每人1盒

👩🏻‍🦱成人174 黃色錫紙30個$100

👩🏻‍🦱成人174 紅色平裝30個$90



👨🏻‍🦱成人174 湖水綠平裝30個$90

👨🏻‍🦱成人174 藍色平裝30個$90

👨🏻‍🦱成人174 藍色錫紙30個$100

▲ SOSo Mask Level 2 彩虹口罩

地址：旺角登打士街56號家樂坊2307室 (下午1 時至 8 時) 查詢:6732 8865

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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